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ساخرا من قرار الدبيبة.. هدية: “ما شاء الله الدولة معيدين في تونس”

تم النشر منذُ 15 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

سخر الناطق الإعلامي باسم “عملية فجر ليبيا” سابقا، أحمد هدية، من قرار رئيس حكومة الوحدة المؤقتة عبد الحميد الدبيبة تشكيل لجنة لزيارة عمل إلى تونس لمدة أسبوع تبدأ من الثلاثاء القادم.

وقال هدية في تغريدة عبر “تويتر”: “ما شاء الله الدولة معيدين في تونس… مهمة عمل لمدة أسبوع!!!!”.

وأصدر الدبيبة قرارا بتشكيل وفدا لزيارة تونس لمدة أسبوع برئاسته، ورفقة عدد من وزراء حكومته ومستشاريه أبرزهم ابن عمه ووليد اللافي ووزير الداخلية ورئيس الأركان وآمر قوة مكافحة الإرهاب ورئيس جهاز الأمن الداخلي ورئيس المؤسسة الليبية للاستثمار.

 

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صحيفة الساعة 24

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