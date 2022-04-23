ليبيا الان

تصدير 5100 طن خردة من ميناء طبرق

تم النشر منذُ 5 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

استقبلت الأرصفة التجارية في ميناء طبرق عدداً من السفن، تمهيداً لشحن وتصدير كميات من الخردة.

وعملت الفرق الفنية يوم السبت على رسو الباخرة “برنسس”، التي ستشحن خلال الساعات المقبلة 2000 طن من الخردة المتنوعة.

وبحسب معلومات إدارة المرفأ، فقد وصلت قبل أيام السفينة “سامح”، حيث باشر العاملون بتحميلها بــ3100 طن، فيما لم تُشِر المعلومات إلى وجهة التصدير، وغادرت قبل ساعات باخرة الخردة “مانسا” التي سجلت دخولها قبل أسبوع بعد أن تم تحميلها بأكثر من خمسة آلاف طن من الخردة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك