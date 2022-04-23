تصدير 5100 طن خردة من ميناء طبرق

استقبلت الأرصفة التجارية في ميناء طبرق عدداً من السفن، تمهيداً لشحن وتصدير كميات من الخردة.

وعملت الفرق الفنية يوم السبت على رسو الباخرة “برنسس”، التي ستشحن خلال الساعات المقبلة 2000 طن من الخردة المتنوعة.

وبحسب معلومات إدارة المرفأ، فقد وصلت قبل أيام السفينة “سامح”، حيث باشر العاملون بتحميلها بــ3100 طن، فيما لم تُشِر المعلومات إلى وجهة التصدير، وغادرت قبل ساعات باخرة الخردة “مانسا” التي سجلت دخولها قبل أسبوع بعد أن تم تحميلها بأكثر من خمسة آلاف طن من الخردة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية