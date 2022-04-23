مأدبة إفطار بمركز غرناطة لذوي الاحتياجات الخاصة في الجفارة

نظم صندوق التضامن الإجتماعي فرع الجفارة مأدبة إفطار بمركز غرناطة لرعاية ذوي الاحتياجات الخاصة حضره رئيس لجنة الإدارة بالهيئة العامة لصندوق التضامن الاجتماعي ومديري الإدارات بالهيئة وعدد من المسؤولين.

وألقي خلال مأدبة الإفطار عدد من الكلمات التي تم التأكيد فيها على ضرورة الاهتمام بشريحة الأشخاص ذوي الإعاقة ذهنيا وضروة توفير كافة متطالبتهم واحتياجاتهم، هذا وتخللت المأدبة عددا من الفقرات الفنية التي قدمها مكتب النشاط بمشاركة عدد من نزلاء مركز غرناطة ومركز إشبيلية بفرع صندوق التضامن الاجتماعي الجفارة.

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