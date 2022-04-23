اجتماع موسع في سرت للاستعداد لإحياء ذكرى معركة القرضابية

شهدت مدينة سرت، اليوم السبت، اجتماعًا موسعًا ضم مسؤولي المدينة لبحث الاستعدادات اللازمة للاحتفال بالذكرى 107 لمعركة القضابية.

وقد شارك في الاجتماع الذي عقد بديوان البلدية “عميد سرت، مختار المعداني، ومدير فرع هيئة الرقابة الإدارية سرت، ومدير جهاز تنفيد مشروعات الإسكان والمرافق سرت، ووكيل ديوان البلدية، ومدير مكتب مصلحة الطرق والجسور، ومدير مكتب اتصالات سرت، ومديرو قطاعات الصحة والإسكان والاقتصاد والثروة البحرية والرياضة والشؤون الاجتماعية والإعلام”.

ومن الجدير بذكره أن معركة القرضابية تعد معركة فاصلة في تاريخ المواجهات ضد الاحتلال الإيطالي للبلاد، كما أنها تعرف بـ«معركة الوحدة الوطنية»، إذ شاركت فيها جميع القبائل الليبية.

كما أن هذه المعركة شكلت البداية لانحسار السيطرة الإيطالية على الأراضي الليبية، فعقب هذه المعركة سقطت الحاميات الإيطالية، الواحدة تلو الأخرى،