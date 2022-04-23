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الجزائر ترفع درجة الحيطة والحذر على حدودها مع ليبيا

تم النشر منذُ 28 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أمرت رئاسة الأركان الجزائرية برفع درجة اليقظة والحيطة والحذر في القطاع العملياتي، المتاخم للحدود الليبية، لمواجهة التحديات الأمنية المفترضة في المنطقة الحساسة.

ودعا رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق سعيد شنقريحة، السبت، في زيارة إلى القطاع العملياتي بجنوبي شرق جانت المتاخم للحدود مع ليبيا، الجزائريين إلى المحافظة وتعزيز نعمة الأمن التي تنعم بها الجزائر، مشيداً بـ”الجهود المضنية” التي يبذلها من سمّاهم المرابطون على الثغور، في ظروف طبيعية ومناخية صحراوية صعبة.

وأضاف شنقريحة أن نعمة الأمن التي تنعم بها الجزائر لا تقدر بثمن، ويجب المحافظة عليها وتعزيزها، في ظل مشروع إقامة وتعزيز أسس الدولة الوطنية، مشيراً إلى ضرورة تكاتف الجهود في جميع القطاعات، لاسيما القطاع الاقتصادي، الذي يعد الدعامة القوية، والركيزة الأساسية، لتحقيق التنمية الوطنية الشاملة، وفق قوله.

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قناة 218 الليبية

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