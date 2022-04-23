الدبيبة يعد بتنفيذ قانون الشرطة

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وعد، رئيس حكومة الوحدة، عبد الحميد الدبيبة، اليوم السبت، أفراد الشرطة بأن الحكومة ستعمل خلال العام الحالي على تنفيذ القانون رقم 6 لسنة 2019 بشأن قوة الشرطة المعتمد من قبل مجلس النواب.

جاء ذلك خلال زيارة لديوان وزارة الداخلية بالعاصمة طرابلس، حيث عقد الدبيبة في حضور وزير الداخلية. اللواء خالد مازن اجتماعا موس مع كافة مكونات الوزارة.

وأكد الدبيبة على وقوف الحكومة إلى جانب القوة الشرطية وتقديم الدعم لها،. مشيرًا إلى أن التنظيم الإداري لابد ان يصاحب أي دعم يتم تقديمه.

وكان مجلس النواب قد اعتمد في 2019 التعديلات التي أحالتها وزارة الداخلية بالحكومة الليبية المؤقتة (حكومة الثني)،. فيما يتعلق بكافة المزايا المالية والمعنوية لرجال الشرطة والأمن، والمساواة بينهم وبين المدنيين.