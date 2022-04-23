استمرار منع الطائرات الليبية من دخول الأجواء الأوروبية

أعلن الاتحاد الأوروبي، عن تحديث القائمة السوداء لشركات الطيران الممنوع دخولها مجاله الجوي.

وتضمنت القائمة المحدثة إجراءات بخصوص منع 90 شركة معتمدة في 15 دولة، منها 11 دولة أفريقية، من بينها ليبيا. كما تضمن المنع أيضاً شركات في الكونغو، جمهورية الكونغو الديمقراطية، غينيا الاستوائية، أنغولا، ودول أخرى.

يُذكر أن الاتحاد الأوروبي قرر منع دخول طائرات جميع شركات الطيران الليبية لأجوائه، نتيجة مخاوف من عدم قدرة السلطات الليبية على ضمان سلامة الطائرات، بسبب الاشتباكات المستمرة بين الأطراف الليبية المتنازعة.

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