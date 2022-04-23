باشاغا يقوم بجولة في عدد من المرافق الخدمية بمدينة سرت.

أجرى رئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا والوفد الوزاري المرافق له مساء اليوم السبت بجولة في مدينة سرت شملت مقر المجلس البلدي، والمجمع الإداري واغادوغو ، ومستشفى بن سيناء التعليمي .

وأستمع باشاغا خلال هذه الجولة من المسؤولين لشروح عن هذه المرافق الخدمية، وظروف عملها.

وعرض مدير عام مستشفى ابن سيناء ورؤساء الأقسام نبذة عن عمل المستشفى واعداد المرضى المترددين على مختلف الأقسام الطبية وخاصة الجراحة والنساء والغسيل الكلوي والخدمات، موضحا أن المستشفى يقدم خدماته لمنطقة جغرافية تمتد من ابوقرين غربا الى رأس الانوف شرقا الى بلدية الجفرة جنوبا والاحتياجات المطلوبة والضرورية من اجل تقديم أفضل الخدمات الطبية للمواطنين.

وتعهد باشاغا خلال جولته بعمل حكومته على تذليل كافة الصعوبات وتقديم كل الاحتياجات اللازمة والضرورية لمختلف المدن والبلديات من اجل تحسين أداء الخدمات في شتى المجالات