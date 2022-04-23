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ليبيا على طاولة مباحثات مسؤولين إيطاليين وأميركيين

تم النشر منذُ 5 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

ناقش وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، آخر تطورات الوضع الليبي والأوضاع الإقليمية والدولية، وذلك خلال لقائه بوفد من مجلس الشيوخ الأمريكي برئاسة السيناتور الأمريكي كريس كونز.

وتبادل الطرفان وجهات النظر حول الوضع في ليبيا والصراع الروسي الأوكراني وإيران، والتعاون بشأن تغير المناخ ومكافحة جائحة كورونا.

وسبق أن شدد دي مايو، الخميس، على أن أولوية بلاده تجاه ليبيا تكمن في تجنب التصعيد العسكري أو تقسيم البلاد، لما له من آثار مزعزعة للاستقرار في المنطقة بكاملها.

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قناة 218 الليبية

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