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الوطني لمكافحة الأمراض: متوسط نسبة الإصابة بكورونا في ليبيا 2.7%

تم النشر منذُ 21 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

اعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض في التحديث الإسبوعي للوضع الوبائي لفيروس كورونا ” اليوم السبت “أن متوسط عدد الإصابات بكورونا في ليبيا بلغ 7 حالة بنسبة 2.7%.

كما وضح مركز مكافحة الأمراض أنه تسلم 1554 عينة وبعد فحصها تبين أن متوسط  عدد الحالات المتعافية (12) حالة فيما بلغ متوسط عدد حالات الوفيات صفر 

وبذلك، ارتفع إجمالي عدد الإصابات بالفيروس إلى 501 ألف و904 حالات، النشط منها 4 آلاف و501 حالة، والمتعافي 490 ألفًا و973 حالة، فيما توفي 6 آلاف و430 شخصًا، وذلك منذ رصد دخول الوباء إلى ليبيا في مارس من العام 2020.

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صحيفة الساعة 24

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