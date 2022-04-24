العابد يبحث المشاكل والعراقيل التي تواجه المراقبة ببلدية الشرقية

اجتمع وزير الاقتصاد والتجارة المكلف بحكومة تصريف الأعمال المنتهية ولايتها “علي العابد” مع مراقب الاقتصاد والتجارة ببلدية الشرقية “السنوسي الزواوي” وناقشا معآ المشاكل والعراقيل التي تواجه المراقبة في أداء عملها وسُبل معالجتها وأوجه الدعم المطلوب بهدف تفعيل دورها في متابعة الأنشطة التجارية بالبلدية وتحسين مستوى الخدمات.

ووجه العابد خلال الاجتماع الذي عقد بمقر الوزارة بتفعيل الإدارات والمكاتب بالمراقبة وتمكينها من أداء مهامها وتنفيذ خطة الوزارة بكافة المناطق لدعم قطاعات التجارة والاستثمار والمشروعات الصغرى والمتوسطة بالتعاون مع الجهات التابعة للوزارة بحسب المكتب الإعلامي لوزارة الاقتصاد.

ويشار الى أن هذا الاجتماع الذي عقد بحضور مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية بديوان الوزارة فرع المنطقة الشرقية يأتي في إطار متابعة سير العمل بالمراقبة وخطة عملها للعام الجاري .