دوريات صحراوية لكتيبة شهداء أم الأرانب

العنوان

أظهرت صور نشرها مدير إدارة التوجيه المعنوي بالقوات المسلحة جانبا من الدوريات الصحراوية لكتيبة شهداء أم الأرانب لمنطقة مرزق العسكرية.

وقال اللواء خالد المحجوب، إن هذه إحدى دوريات كتيبة شهداء أم الأرانب العسكرية بالقوات المسلحة العربية الليبية لحماية وتأمين مطار الويغ والحدود بمنطقة مرزق العسكرية على كامل الشريط الحدودي الواقع في نطاقها.

وأضاف المحجوب، إن هذه الدوريات لأجل محاربة الجريمة العابرة للحدود ورصد عناصر تنظيم داعش والقبض على عصابات تهريب البشر.

وقال المججوب، إن هؤلاء الرجال لا يتركون واجبهم نحو وطنهم طول شهر رمضان مبارك.