الخطوط الليبية تعلن البدء بتسيير رحلتين أسبوعياً من بنغازي إلى إسطنبول

أعلنت الخطوط الجوية الليبية عن البدء بتسيير أول رحلة جوية بين مطارَي بنينا في بنغازي، وصبيحة في إسطنبول، ابتداء من الثلاثاء القادم، وذلك في إدراج لها على صفحتها الرسمية في فيسبوك.

وقال عرفات البرغثي مسؤول محطة الشحن الجوي بشركة الخطوط الجوية الليبية في تصريحات صحفية، إن الثلاثاء القادم سيشهد أولى رحلات الخطوط الجوية الليبية المباشرة بين المطارين، بواقع رحلتين أسبوعياً.

وتعد هذه الخطوة الأولى من نوعها بالنسبة لتسيير رحلات بين الشرق الليبي وتركيا، حيث يشهد غرب ليبيا رحلات أسبوعية إلى مطار أتاتورك، فيما توقفت الرحلات من شرق ليبيا منذ عام 2014، جراء خلاف بين تركيا وحكومة الثني التي كانت تسيطر على شرق البلاد آنذاك.

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