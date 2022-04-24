مراسل (وال): رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب يزور مدينة سرت

سرت 23 أبريل 2022 (وال)- عقد رئيس الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب ” فتحي باشاغا ” مساء اليوم السبت، اجتماعا موسعا في مدينة سرت ضم عميد البلدية ” مختار المعدانى” ومدير جهاز استثمار مياه النهر الصناعي بالمنطقة الوسطى، ومساعد الشؤون الأمنية بمديرية أمن سرت ، وعدد من مدراء فروع الاجهزة والقطاعات والمؤسسات بالبلدية بحضور عضو مجلس النواب عن المدينة ” حسن الزرقاء” ورئيس وعدد من أعضاء المجلس الاجتماعي ببلدية سرت .

وأكد رئيس الحكومة ” فتحى باشاغا ” في كلمة له في الاجتماع على أهمية مدينة سرت كونها تتوسط ليبيا، وتربط بين مدنها شرقا وغربا وجنوبا ، موضحا أن حكومته ستولى مدينة سرت، كما باقي المدن الليبية كل الاهتمام كونها عانت وشهدت العديد من الحروب وشهدت الكثير من الدمار .

بدوره، رحب عميد بلدية سرت بـ ” فتحى باشاغا ” ووفد حكومته الذي يضم نائبه ” سالم معتوق الزدامة ” ووزراء الخارجية “حافظ قدور” والصحة “عثمان عبد الجليل ” والطيران المدني ” هشام بالشكيوات ” .

ولفت عميد البلدية إلى أن مدينة سرت عانت الكثير من الحروب ومن بينها الحرب التي خاضتها قوات البنيان المرصوص ضد تنظيم (داعش ) الإرهابي ونتج عنها تدمير العديد من الأحياء السكنية التي لايزال أهلها يعانون النزوح داخل المدينة وخارجها. (وال)

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