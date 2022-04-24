رئيس الحكومة: تتمتع سرت بموقع استراتيجي هام سوف يتيح لها فرصاً واعدة في المستقبل القريب

وأستمع باشاغا خلال هذه الجولة من المسؤولين لشروح عن هذه المرافق الخدمية، وظروف عملها.
وعرض مدير عام مستشفى ابن سيناء ورؤساء الأقسام نبذة عن عمل المستشفى واعداد المرضى المترددين على مختلف الأقسام الطبية وخاصة الجراحة والنساء والغسيل الكلوي والخدمات، موضحا أن المستشفى يقدم خدماته لمنطقة جغرافية تمتد من ابو قرين غربا الى رأس الانوف شرقا الى بلدية الجفرة جنوبا والاحتياجات المطلوبة والضرورية من اجل تقديم أفضل الخدمات الطبية للمواطنين.
وتعهد باشاغا خلال جولته بعمل حكومته على تذليل كافة الصعوبات وتقديم كل الاحتياجات اللازمة والضرورية لمختلف المدن والبلديات من اجل تحسين أداء الخدمات في شتى المجالات.
وفي ذات السياق زار رئيس الحكومة مشروع النخيل سوكنة حيث التقى عدداً من المزارعين والمشرفين على المشروع، وذلك لمناقشة الصعوبات التي تواجههم وخاصة المتعلقة بتصدير التمور خارج ليبيا.
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