رئيس الحكومة: تتمتع سرت بموقع استراتيجي هام سوف يتيح لها فرصاً واعدة في المستقبل القريب

أجرى رئيس الحكومة الليبية، فتحي باشاغا زيارة لكل من مقر البلدية والمجمع الإداري بالمدينة، بالإضافة إلى مستشفى ابن سيناء. وذلك للاطلاع على متطلبات مدينة سرت، ومناقشة خطط الحكومة لتطوير مختلف القطاعات بها.

باشاغا، وخلال تواجده بمدينة سرت، قال: “عانت سرت الكثير خلال السنوات الماضية مما أدى إلى تهالك بنيتها التحتية، وتدرس الحكومة في الوقت الحالي مشاريعاً لإعادة اعمارها وهي بالتأكيد ضمن أولوياتنا، وموقع سرت الاستراتيجي الذي يربط الشرق والجنوب والغرب يخولها لتكون مقراً للعديد من المشاريع الاستراتيجية الواعدة”.

وأستمع باشاغا خلال هذه الجولة من المسؤولين لشروح عن هذه المرافق الخدمية، وظروف عملها.

وعرض مدير عام مستشفى ابن سيناء ورؤساء الأقسام نبذة عن عمل المستشفى واعداد المرضى المترددين على مختلف الأقسام الطبية وخاصة الجراحة والنساء والغسيل الكلوي والخدمات، موضحا أن المستشفى يقدم خدماته لمنطقة جغرافية تمتد من ابو قرين غربا الى رأس الانوف شرقا الى بلدية الجفرة جنوبا والاحتياجات المطلوبة والضرورية من اجل تقديم أفضل الخدمات الطبية للمواطنين.

وتعهد باشاغا خلال جولته بعمل حكومته على تذليل كافة الصعوبات وتقديم كل الاحتياجات اللازمة والضرورية لمختلف المدن والبلديات من اجل تحسين أداء الخدمات في شتى المجالات.