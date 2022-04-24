الوطنية للنفط: استمرار التصدير من ميناء السدرة رغم موجة الإغلاقات

ذكر مصدر مسؤول في المؤسسة الوطنية للنفط ،أن أكبر موانئ النفط في ليبيا وهو ” ميناء السدرة” صدّر السبت 600 ألف برميل على متن الناقلة “روز سي” متجهة بها إلى إيطاليا،

لافتًا إلى أن التصدير لم يتوقف منذ بدء موجة الإغلاقات الأسبوع الماضي.

كما أضاف ،أن إنتاج شركة الواحة الذي يضخ إلى السدرة والذي يقدر بـ300 ألف برميل يوميًا لم يتوقف ومن المرجح أن يرتفع بمقدار 10 آلاف برميل يوميًا في حال عدم حدوث أي خلل فني على مستوى البنية التحتية.

ومن المرجح أن رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله سيتقدم هذا الأسبوع بمذكرة للنائب العام بها أسماء الأشخاص الرئيسيين المتورطين في وقف الصادرات والإنتاج.

ويجدر الاشارة الى أن المؤسسة الوطنية للنفط قد أعلنت أن ليبيا تنتج نحو 1,2 مليون برميل يوميًا قبل إغلاق حقل الشرارة النفطي الذي ينتج نحو 280 ألف برميل يوميًا وموانئ البريقة الزويتينة والحريقة، من قبل محتجين على سياسات إدارة عائدات النفط.