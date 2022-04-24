تقرير: التدخل التركي العسكري في ليبيا “استعراض عضلات”

ذكر تقرير صادر عن موقع “الإيكونيميست”، أن تركيا وفرنسا دخلتا صراعاً فيما بينهما في ليبيا، قبل أن يمتد هذا الصراع إلى غرب أفريقيا والساحل والمغرب العربي.

وأشار التقرير إلى أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تحدى النفوذ الفرنسي من خلال اللعب على صورة فرنسا كقوة استعمارية تاريخياً، واستغل هذه الصورة لكسب مناطق نفوذ جديدة بدعم محلي في عدة مناطق، مرسلاً جنوداً أتراك ومرتزقة سوريين إلى ليبيا للحد من النفوذ الأوروبي هناك.

ووصف التقرير إجراءات أردوغان بأنها “استعراض عضلات” من الرئيس التركي في ليبيا وأفريقيا، بعد أن سبق وأقحم جيشه في الحرب متعددة الأطراف في سوريا.

كما لفت التقرير النظر إلى الاتفاقيات العسكرية التي وقعتها تركيا مع عدة دول أفريقية، كنيجيريا والسنغال وتوغو، مشيراً إلى أن معظم السفراء الأفارقة المعينين في تركيا هم جنرالات في جيوش بلادهم.

وختم التقرير بالقول إن تدخل تركيا في أفريقيا على الرغم من وتيرته المتسارعة، إلا أنه أدى في بعض الأحيان إلى مواجهة تركية مع قوى خارجية أخرى، ومع ذلك، ما يزال نفوذ تركيا الاقتصادي والعسكري والدبلوماسي بعيداً عن نفوذ الولايات المتحدة والصين والقوى الأوروبية الأخرى في أفريقيا، حسب التقرير.

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