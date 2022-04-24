وزير الدفاع يجري زيارة لفرع المنطقة الجنوبية للإدارة العامة للإمداد والتموين بالقوات المسلحة

زار وزير الدفاع في الحكومة الليبية أحميد حومة السبت، فرع المنطقة الجنوبية للإدارة العامة للإمداد والتموين بالقوات المسلحة، وذلك في إطار الزيارات التي تجريها الحكومة لمدن ومناطق جنوب ليبيا.

وكان في استقبال وزير الدفاع فور وصوله لمقر فرع الإدارة آمرها العميد بشير علي رحومة عمر، وعد من الضباط وضباط الصف بفرع الإدارة.

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وأجرى وزير الدفاع جولة تفقدية داخل المعسكر الخاص بفرع الإدارة، مطلعا على سير العمل وأبرز المشاكل والعراقيل التي تواجهه وآليات حلها.

واستمع الوزير خلال الزيارة إلى أبرز الاحتياجات والالتزامات القائمة على فرع الإدارة وما يعانيه العمل من نقص في التجهيزات.

وأكد وزير الدفاع على استراتيجية الوزارة في تقديم كل ما يلزم لحل كافة العوائق، وتذليل كافة العراقيل التي تعيق سير عمل الجيش لقيامه بمهامه المنوطة به في الدفاع عن ليبيا وحماية شعبها وأرضها وتأمين حدودها.