المبروك يشارك في اجتماعات الربيع لمجموعة البنك الدولي

شارك وزير المالية بحكومة الوحدة الوطنية خالد المبروك محافظ دولة ليبيا لدى البنك الدولي في اجتماعات الربيع لمجموعة البنك الدولي التي عقدت في مدينة واشنطن بالولايات المتحدة الأمريكية وذلك خلال الفترة من 18_ 24 / أبريل / 2022م .

جاءت مشاركته في الاجتماعات التي شملت عدد من الفعاليات كان من أهمها اجتماع اللجنة الإستشارية للمجموعة الأفريقية والذي ترأسته المملكة المغربية وحضره رئيس البنك الدولي وعدد من وزراء المالية الأفارقة .

وتناول الاجتماع أيضآ أربع محاور رئيسية تتمثل في الرقمنة والوصول إلى مصادر الطاقة وتعبئة الموارد والأمن الغذائي .