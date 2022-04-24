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المبروك يشارك في اجتماعات الربيع لمجموعة البنك الدولي

تم النشر منذُ 6 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

 شارك وزير المالية بحكومة الوحدة الوطنية خالد المبروك محافظ دولة ليبيا لدى البنك الدولي في اجتماعات الربيع لمجموعة البنك الدولي التي عقدت في مدينة واشنطن بالولايات المتحدة الأمريكية وذلك خلال الفترة من 18_ 24 / أبريل / 2022م .

جاءت مشاركته في الاجتماعات التي شملت عدد من الفعاليات كان من أهمها اجتماع اللجنة الإستشارية للمجموعة الأفريقية والذي ترأسته المملكة المغربية وحضره رئيس البنك الدولي وعدد من وزراء المالية الأفارقة .

وتناول الاجتماع أيضآ أربع محاور رئيسية تتمثل في الرقمنة والوصول إلى مصادر الطاقة وتعبئة الموارد والأمن الغذائي .

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اجتماعات الربيع لمجموعة البنك الدولي المبروك خالد المبروك وزير المالية بحكومة الوحدة الوطنية

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عن مصدر الخبر

صحيفة الساعة 24

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