وزير الدفاع يجري زيارة لقاعدة براك الجوية ويلتقي بغرفة عمليات الجنوب ومنطقة سبها العسكرية

أجرى وزير الدفاع في الحكومة الليبية أحميد حومة، السبت، جولة تفقدية لقاعدة براك الشاطئ الجوية، التقى خلالها بغرفة عمليات الجنوب ومنطقة سبها العسكرية، وذلك في إطار الزيارات التي تجريها الحكومة لمدن ومناطق جنوب ليبيا.

تتطلب عرض الشرائح هذه للجافا سكريبت.

والتقى حومة خلال جولته بآمر غرفة عمليات الجنوب اللواء المبروك سحبان، وعدد من ضباط الجيش التابعين للقاعدة، مناقشا عديد القضايا الهامة واستراتيجية الوزارة خلال المرحلة المقبلة.

واستمع حومة خلال جولته الميدانية داخل أروقة القاعدة، لشروح وافية حول تبين أهميتها الاستراتيجية وما يلزمها لتقوم بمهامها المنوطة بها.

كما استمع إلى أبرز احتياجات القاعدة بما يكفل عملها بالشكل المطلوب في تأمين الحدود الجنوبية وتطوير أدائها كليا بما يتلاءم مع متطلبات المرحلة.

في السياق ذاته، أجرى وزير الدفاع زيارة لمنطقة سبها العسكرية، حيث كان في استقباله معاون آمر المنطقة وأمراء الكتائب التابعين للمنطقة.

وعقد وزير الدفاع اجتماعا موسعا بقادة المنطقة، مؤكدا أن الوزارة لن تتوان عن تقديم كافة الدعم اللازم لكافة وحدات الجيش بالمنطقة، وحلحلة كافة المشاكل والمختنقات التي تواجه عمل الجيش وقيامه بمهامه المنوطة به في حفظ ليبيا وأمنها وسلامة أراضيها وحدودها.