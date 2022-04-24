الاتحاد الأوروبي: بسبب النزاع بين الأطراف الليبية.. استمرار منع دخول الطائرات الليبية لأجوائه

أعلن الاتحاد الأوروبي، عن تحديث القائمة السوداء لشركات الطيران الممنوع دخولها مجاله الجوي.

وتضمنت القائمة إجراءات بخصوص منع 90 شركة معتمدة في 15 دولة، منها 11 دولة أفريقية، من بينها ليبيا. تضمن قرار المنع أيضاً شركات في الكونغو، جمهورية الكونغو الديمقراطية، غينيا الاستوائية، أنغولا، ودول أخرى.

ومن الجدير بذكره، أن الاتحاد الأوروبي قرر منع دخول طائرات جميع شركات الطيران الليبية لأجوائه، وذلك نتيجة مخاوف من عدم قدرة السلطات الليبية على ضمان سلامة الطائرات، بسبب الاشتباكات المستمرة بين الأطراف الليبية المتنازعة.