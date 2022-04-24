دعوات لحماية حيوان الضبع في ليبيا.. لحفظ التوازن البيئي

دعت منظمة الحياة لحماية الكائنات البرية والبحرية لعدم الاعتداء على حيوان الضبع، لدوره المهم في حفظ التوازن البيئي بعد ورود معلومات عن ظهور قطيع من الضباع بمناطق غرب البلاد.

وذكرت المنظمة في بيان لها ، أن الضباع لا تفترس أو تهاجم الإنسان، وتفترس في حالات نادرة قطعان الأغنام، حيث يعد من الحيوانات آكلة الجيف القَمامة التي تساهم بشكل كبير في حفظ التوازن البيئي، وتحديداً التوازن النوعي والكمي للحيوانات البرية العاشبة منها واللاحمة، وأضافت أنه ينشط في ليبيا نوع واحد من الضباع يعرف بالضبع المخطط.

كما أشارت المنظمة إلى أن الضبع المخطط حيوان انعزالي يعيش بشكل منفرد عكس قريبة المرقط الذي يعيش بمجموعات كبيرة، ولكن لوحظ في ليبيا فقط أنه يجتمع في مجموعات صغيرة بين 4 إلى 7 أفراد، حيث يعتبر الضبع المخطط حيوان قمام بالدرجة الأولى يشاهد بالقرب من مكبات القمامة، يتغذى عليها وعلى جيف الحيوانات الموجودة بالمكبات وفي بعض الأحيان يلجأ للصيد والافتراس، حيث يتغذى على القوارض الصغيرة والأرانب ونادراً ما يهاجم الحيوانات الداجنة لخوفه من الاقتراب من البشر .