الحاجي: طرابلس لا تستقبل إلا الأحرار والشرفاء

رأى جمال الحاجي، محلل قنوات الإخوان المسلمين للشأن السياسي، أن العاصمة طرابلس لا تستقبل إلا الأحرار والشرفاء، على حد وصفه.

وقال الحاجي في منشور له، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: “أخر كلام «كرطت». العاصمة والقوة على الأرض في أفضل أوضاعها لا تستمعوا للواهمين”، بحسب تعبيره.

وأضاف “«العميل حفتر» و«خائن الأمانة» بشاغا. إلى مزبلة التاريخ. عاصمة الليبيين لا تستقبل إلا الأحرار والشرفاء.. حتى «السراج» دخلها كسارق بالليل. مهمته كانت التمكين لمجرم الحرب حفتر”، وفقا لقوله.