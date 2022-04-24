باشاغا يتفقد منطقة وديان غدوة لدعم المزارعين

زار وفد من الحكومة الليبية برئاسة فتحي باشاغا الدوائر الزراعية في منطقة وديان غدوة لدعم قطاع الزراعة والمزارعين.

وبين المركز الإعلامي لوزارات الحكومة الليبية أن وفد الحكومة الليبية حث المزارعين على زيادة الإنتاجية في المحاصيل الزراعية واستدامتها، ورفع معدلات الاكتفاء الذاتي وتعزيز الأمن الغذائي، والاعتماد الكامل على الموارد والإمكانات الوطنية، والاستغناء كليًا عن إستيراد الأغذية من الخارج.

كما زار باشاغا خلال تواجده في مدينة سرت كل من مقر البلدية والمجمع الإداري بالمدينة، بالإضافة إلى مستشفى ابن سيناء وذلك للإطلاع على متطلبات مدينة سرت، ومناقشة خطط الحكومة لتطوير مختلف القطاعات بها.

وقال باشاغا إن مدينة سرت عانت الكثير خلال السنوات الماضية مما أدى إلى تهالك بنيتها التحتية مضيفا تدرس الحكومة في الوقت الحالي مشاريعاً لإعادة إعمارها. وهي بالتأكيد ضمن أولويات الحكومة.

وبين باشاغا أن موقع سرت الاستراتيجي الذي يربط الشرق والجنوب والغرب يخولها لتكون مقراً للعديد من المشاريع الاستراتيجية الواعدة.