«الأرصاد»: طقس معتدل علي أغلب مناطق ليبيا

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، أن يسود طقس معتدل علي أغلب مناطق ليبيا اليوم الأحد.

ولفت المركز في بيان حالة الطقس اليوم، إلى توقعاته بأن تنشط الرياح علي مناطق الجنوب الغربي من البلاد.

رأس إجدير حتى سرت-سهل الجفارة–جبل نفوسة :

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب.

الرياح: شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط نسبياً من مساء اليوم علي المناطق الساحلية.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 26 و32 درجة مئوية.

الخليج- سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مرادة:

حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر أحيانا، ومن المتوقع تكون شبورة مائية أثناء الليل، وخلال فترة الصباح الباكر علي بعض مناطق الخليج.

الرياح: شمالية غربية إلى شمالية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة أحياناً.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 21 و24 درجة مئوية، وتسجل 34 درجة مئوية، على جالو والجغبوب، وتسجل ارتفاعا طفيفا يوم الغد على أغلب المناطق.

الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة:

حالة السماء: صافية إلي ظهور بعض السحب العالية.

الرياح: شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة مما تسبب في إثارة الأتربة والرمال على بعض المناطق.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 32 و37 درجة مئوية.

الكفرة- السرير- تازربو:

حالة السماء: صافية إلي ظهور بعض السحب العالية.

الرياح: شمالية شرقية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة، تتحول مساء يوم الغد إلي جنوبية شرقية نشطة السرعة أحيانا، ما قد يتسبب في إثارة الأتربة .

درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 35 و38 درجة مئوية .