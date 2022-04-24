فيصل الفيتوري: تركيا أرسلت بلحاج إلى طرابلس تمهيداً لإحياء مشروع عثماني

قال رئيس الائتلاف الليبي الأمريكي فيصل الفيتوري، إن بريطانيا تدفع بمليشيات عسكرية إرهابية جهادية حتي يكون لها حليف إسلامي متطرف مخلصا وصديقا في عموم ليبيا والعاصمة طرابلس بشكل خاص.

أضاف في تدوينة بفيسبوك قائلًا أن خطة بريطانيا هي صناعة نموذج جماعة حماس الإرهابية ولهذا أرسلت تركيا عبدالحكيم بلحاج والجماعة المقاتلة الي طرابلس سريعا تمهيدا لأحياء مشروع عثماني جديد آخر للسيطرة على العاصمة عسكريا بمساعدة قواتها العسكرية المتواجدة في الغرب الليبي كخطوة اولي من ثم الانتقال الي المرحلة الثانية وهي محاولة الهجوم البري لاستعادة السيطرة على سرت والجفرة والموانئ النفطية حتي يحقق بذلك اردوغان هدفين الأول التخلص من مشروع الكرامة نهائيا والثاني رسالة الي شعبه بفوز النفود التركي للسيطرة علي الموارد.