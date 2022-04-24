الخدمات الصحية بنغازي تفتتح مركز تطعيم المدينة العام

افتتحت الخدمات الصحية بنغازي مساء أمس السبت، مركز تطعيم المدينة العام بمقره الجديد المجاور للعيادة المجمعة بنغازي المدينة قرب شارع عمر بن العاص بمنطقة وسط البلاد وذلك بحضور ناصر مختار الكاديكي مدير الخدمات الصحية بنغازي ، و المدير المساعد ، ورئيس المجلس المحلي بمنطقة وسط البلاد، ومديري مكاتب التخطيط، والخدمات الطبية – والمكلف بالرعاية الصحية الأولية، والمشروعات، والإعلام والتوعية والتثقيف الصحي ، ومدير برنامج التطعيم ،ومشرف المركز ،ومدير العيادة المجمعة بنغازي المدينة، وعدد من الضيوف.

يقدم المركز خدمات التطعيم ضد كوفيد – 19 يوميا خلال ساعات الدوام الرسمي بالفترة الصباحية ماعد الجمعة وذلك اعتبارا من اليوم الأحد ، وستتوفر به في الوقت الحالي التطعيمات المضادة لكوفيد- 19 نوعي استرازينيكا وفايزر كجرعات أولى وثانية وثالثة بينما سيستمر إعطاء التطعيم المضاد لكوفيد- 19 نوع سينوفارم بالمركز الصحي شهداء زواوة يومي الأحد والثلاثاء من كل أسبوع.