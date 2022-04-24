باشاغا يعلن تفاصيل زيارته لجنوب غربي ليبيا

أعلن رئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا تفاصيل زيارته لجنوب غربي ليبيا والمؤسسات التي تفقدها خلال الزيارة.

وقال باشاغا في سلسلة تغريدات له بموقع “تويتر” إنه قام بجولة في الجنوب الغربي، حيث توجه إلى مطار سبها الدولي للاطلاع على سير العمل به.

وشدد باشاغا على ضرورة تطوير المطارات الرئيسية في ليبيا والطرق المؤدية إليها كما قام بجولة تفقدية للطريق الرابطة بين سبها والجفرة.

وبين باشاغا أنه زار المناطق الزراعية بوادي غدوة، حيث استمع إلى مشاغل المزارعين واطلع على أهم التحديات التي تعيق عملهم.

وأكّدت باشاغا على تمتع ليبيا بكل مقومات النجاح لإحياء القطاع الفلاحي، وعلى سعي الحكومة لإيجاد حلول مستدامة من أجل تحقيق ذلك.

وأشار باشاغا إلى أنه زار مركز سبها الطبي ومستشفى العافية بهون ومستشفى ودان العام ومستشفى سوكنة، اطلع على الوضع العام للمنشآت واستمع إلى الطواقم الطبية والمرضى وناقش معهم أهم التحديات التي تواجههم.