بالصور… طقس ليبيا ودرجات الحرارة لثلاثة أيام بدءً من اليوم الاحد 24 ابريل 2022

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم الاحد 24 ابريل 2022.

ووفقا للملخص العام للنشرة تشهد الاجواء طقس معتدل علي أغلب مناطق ليبيا بينما تنشط الرياح علي مناطق الجنوب الغربي .

رأس إجدير حتى سرت-سهل الجفارة–جبل نفوسة :-

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب.

الرياح: شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط نسبياً من مساء اليوم علي المناطق الساحلية.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين(26-32)مْ.

الخليج- سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مراده:-

حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر احيانا ، ومن المتوقع تكون شبورة مائية أثناء الليل وخلال فترة الصباح الباكر علي بعض مناطق الخليج .

الرياح: شمالية غربية إلى شمالية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة أحياناً.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين(21- 24)مْ وتسجل (34 ) مْ على جالو والجغبوب, وتسجل ارتفاع طفيف يوم الغد على اغلب المناطق.

الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

حالة السماء: صافية إلي ظهور بعض السحب العالية .

الرياح: شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة مما تسبب في إثارة الأتربة والرمال على بعض المناطق.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين(32-37)مْ.

الكفرة- السرير- تازربو:-

حالة السماء: صافية إلي ظهور بعض السحب العالية.

الرياح: شمالية شرقية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تتحول مساء يوم الغد إلي جنوبية شرقية نشطة السرعة احيانا مما قد تسبب في إثارة الأتربة .

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين(35- 38)مْ .

مدينة طرابلس

غروب الشمس هذا اليوم الساعة(19:43)

شروق الشمس ليوم الغد الساعة (06:25).