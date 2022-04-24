مكافحة الأمراض يوصي باستمرار العمل بالإجراءات الاحترازية مع قرب العيد

أوصى المركز الوطني لمكافحة الأمراض بالتأكيد على استمرار العمل بالإجراءات الاحترازية في أماكن العمل ومراكز التسوق والأماكن العامة واتخاذ الإجراءات القانونية لضمان الالتزام بها مع اقتراب عيد الفطر المبارك.

وأكد المركز الوطني لمكافحة الأمراض في نشرته الأسبوعية تحسن الوضع الوبائي المحلي لفيروس كورونا وخروج البلاد من الموجة الرابعة وتصنيف البلاد على المستوى الوبائي الثاني وهو ما يدعو إلى ضرورة وضع خطة عاجلة لتكثيف حملات التطعيم وتفعيل القوانين المنظمة لإجبارية التطعيم للوصول بالبلاد إلى نسبة من المطعمين تضمن الحد من انتشار مستقبلي لوباء كورونا.

وحث المركز على استمرار حملات التطعيم المكثفة وتغيير استراتيجية التطعيم وذلك بزيادة التركيز على الفرق المتنقلة بدل من المراكز الثابتة وتوسيع وتكثيف حملات التوعية وإجراء الاختبارات خصوصا في المناطق الشرقية والجنوبية.

ودعا المركز إلى البدء في وضع (خطة خروج) والتخفيض التدريجي للإجراءات الاحترازية استعدادا لدخول البلاد في مرحلة التعايش الدائم مع المرض مع التأكيد على عدم البدء في تنفيذها قبل بلوغ البلاد للنسبة الآمنة من المطعمين.