إحباط محاولة تهريب 600 مهاجر غير شرعي إلى إيطاليا عبر مصراتة

أعلن مدير أمن مصراتة، العميد علي الضراط، إحباط محاولة لتهريب أكثر من 600 مهاجر غير شرعي إلى إيطاليا.

وأوضح في تصريحات لـ«راديو مصراتة _FM» إنه في تمام الساعة العاشرة مساء السبت جرى إنقاذ المهاجرين عبر البحر من منطقة زريق، مشيرًا إلى أن أغلبهم من بنغلاديش، بالإضافة إلى عدد من السوريين والجنسيات الأخرى. وأضاف: «سنواصل الجهود لمنع عمليات تهريب البشر بالتعاون مع الأجهزة الأمنية الأخرى».

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ويتدفق مئات المهاجرين غير النظاميين على السواحل الليبية بشكل شبه يومي، وفي مأساة هي الأحدث من نوعها، أعلنت منظمة الهجرة الدولية غرق قارب خشبي على متنه 35 شخصًا قرب ساحل مدينة صبراتة الواقعة غرب ليبيا يوم الجمعة، مضيفة أنه جرى انتشال جثث 6 مهاجرين، بينما فقد 29 آخرون، ويفترض أنهم لقوا مصرعهم.