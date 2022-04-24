الجزائر تسير مع الشرعية الدولية بخصوص الملف الليبي – أخبار ليبيا 24 – الأخبار

أخبارليبيا24

أكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أن الجزائر تسير مع الشرعية الدولية بخصوص الملف الليبي.

وجدد تبون في تصريحات نقلها التلفيزون الجزائري التأكيد على أنّ الحل الوحيد للملف الليبي يكمن في العودة إلى الشعب.

وأوضح رئيس الجمهورية أن الليبيين طلبوا تنظيم مؤتمر دولي في الجزائر. مؤكدًا أن الجزائر تعمل على لم الشمل. ولن تدخل في مبادرة قد تزيد من مؤشرات التفرقة بين الدول العربية.

وقال :”نحن نترقب الأوضاع في هذا البلد. لأننا لا نريد ان ندخل في مؤتمر ونفشل، فنحن نترقب مؤشرات نجاح وليس مؤشرات تفرقة للدول العربية”. حسب قوله.

وكان رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، قام بزبارة رسمية للجزائر في 18 ابريل الجاري على رأس وفد رفيع المستوى.

وبحسب المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية، كان في استقبال الدبيبة، رئيس الوزراء الجزائري أيمن عبدالرحمن.

ويرافق الدبيبة خلال الزيارة عدد من الوزراء ورئيس الأركان العامة ورئيس جهاز المخابرات العامة ورئيس جهاز الأمن الداخلي.