الارصاد: طقس معتدل… ورياح نشطة تثير الأتربة والرمال بهذه المناطق

كشف المركز الوطني للارصاد الجوية الليبي في تقرير عن حالة الطقس في ليبيا عن الوضع الجوي السائد والمتوقع هذا اليوم الاحد 24/ 04 / 2022م وخلال اليومين القادمين.

وبحسب التقرير الصادر عن المركز فإن الاجواء تشهد طقس معتدل علي اغلب مناطق ليبيا نتيجة المرتفع الجوي المتواجد شمال ليبيا , بينما تكون الرياح نشطة علي أغلب مناطق الجنوب الغربي من هذا اليوم مما تسبب في إثارة الأتربة والرمال أحياناً.

ووفقا للتقرير تتراوح درجات الحرارة القصوى المتوقع تسجيلها هذا اليوم على أغلب مناطق الشمال مابين ( 23 – 28 ) مْ ، بينما تتراوح على مناطق الوسط والجنوب مابين ( 31 – 38 ) مْ. والله اعـــــــــلم.