الليبي للاستشعار: نهاية الشهر كسوف للشمس لا يظهر في ليبيا

أعلن المركز الليبي للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء أن الكرة الأرضية ستشهد أول كسوف شمسي لهذا العام نهاية الشهر الجاري.

وبين المركز الليبي للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء عبر مكتبه الإعلامي أن كسوف جزئي للشمس سيحدث نهاية شهر أبريل، ولن يكون مرئيا في ليبيا وستتم رؤيته بأجزاء من القارة القطبية الجنوبية، والطرف الجنوبي لأميركا الجنوبية والمحيط الهادئ والمحيط الأطلسي.

ويبدأ كسوف الشمس في الساعة 8:45 مساءً بتوقيت ليبيا المحلي وينتهي بعد منتصف اليوم عند الساعة 12:37 يوم 1 مايو 2022.

ويحدث كسوف الشمس عندما يمر القمر بين الأرض والشمس، وفي هذه الحالة، يحجب جزئيا الشمس عن المشاهدين على الأرض، وخلال الكسوف الجزئي للشمس لهذا الشهر، سيحجب القمر 54% من الشمس كحد أقصى.

ويسمى بالكسوف الشمسي الجزئي، ويحدث عندما يمر القمر أمام جزء من الشمس بدلا من تغطيتها كليا، ولذلك، يظل جزء من الشمس دائما مرئيا أثناء الكسوف.