مصرف «الصحارى» يعلن إيداع علاوة الأبناء

أعلن مصرف الصحارى، اليوم الأحد، بدء إيداع علاوة الأبناء بين شهري يوليو وديسمبر لسنة 2020.

وشملت الفروع التي جرى إيداع العلاوة فيها كلًا من فروع «الرئيسي طرابلس، والرئيسي بنغازي، والرشيد، وطريق السوانى، والمغاربة، وحي الأندلس، وزوارة، والمختار، وأبوسليم، وفرع البركة، والعقورية»، وفق المركز الإعلامي لمؤسسات وهيئات ليبيا.

كما شملت الفروع أيضًا «سلوق، وميناء بنغازي، وقمينس، والجميل، ومسلاتة، وسيدي خليفة، وسوق الخميس، ومصراتة، وبنت بيه، وقصر أحمد، والغريفة، وميناء مصراتة، وسبها، وجردس، والمرج، والمايه، والعمامرة، وبراك، والدرسية، وصرمان». ونوه البيان إلى «الإيداع بالترتيب حسب كود الفرع، وجارٍ العمل على إيداع العلاوة لباقي الفروع».

3 أشهر من منحة الأبناء

وفي منتصف أبريل، أعلنت وزارة المالية بحكومة الوحدة الوطنية، إحالة ثلاثة أشهر من منحة الأبناء إلى مصرف ليبيا المركزي، لاستكمال بقية الإجراءات المتبعة لصرفها للمستحقين. وأوضحت إدارة الإعلام والاتصال الحكومي أن هذه الخطوة جاءت بعد إعلان وزارة المالية تنفيذ أذونات الصرف الخاصة بعلاوة الأبناء للربع الثالث من العام الجاري عن أشهر يوليو وأغسطس وسبتمبر.

– وزارة المالية تحيل 3 أشهر من علاوة الأبناء إلى مصرف ليبيا المركزي

– حكومة الوحدة تطالب وزارة الشؤون الاجتماعية بصرف منحة الزوجة وعلاوة الأبناء قبل رمضان

– الدبيبة يوجه بسرعة صرف علاوة الأبناء عن آخر 3 أشهر

ووعدت وزارة المالية في 31 مارس الماضي، عند إحالتها الربع الثاني من علاوة الأبناء إلى مصرف ليبيا المركزي، تنفيذ الربع الثالث للعام الجاري من العلاوة منتصف شهر رمضان. وطالب مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية خلال اجتماعه العادي الرابع للعام الجاري 2022، الذي عُقد في 20 مارس، وزارة الشؤون الاجتماعية بضرورة صرف منحة الزوجة وعلاوة الأبناء قبل شهر رمضان المبارك.