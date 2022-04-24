ليبيا الان

الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الثلاثة اأيام القادمة

تم النشر منذُ 6 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية

العنوان – طرابلس

أوضح المركز الوطني للأرصاد الجوية اليوم الأحد أن الطقس على أغلب مناطق ليبيا يكون معتدلًا بينما تنشط الرياح على مناطق الجنوب الغربي.

رأس إجدير حتى سرت-سهل الجفارة–جبل نفوسة :-

حالة السماء:  صافية إلى قليلة السحب.

الرياح:  شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط نسبياً من مساء اليوم على المناطق الساحلية.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (26-32)مْ.

الخليج- سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مراده:-

حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر أحيانا، ومن المتوقع تكون شبورة مائية أثناء الليل وخلال فترة الصباح الباكر على بعض مناطق الخليج .

الرياح: شمالية غربية إلى شمالية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة أحياناً.      

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (21- 24)مْ وتسجل (34 ) مْ على جالو والجغبوب, وتسجل ارتفاعًا طفيفًا يوم الغد على أغلب المناطق.

الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

حالة السماء: صافية  إلى ظهور بعض السحب العالية.

الرياح: شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة مما تسبب في إثارة  الأتربة والرمال على بعض المناطق.     

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (32-37)مْ.

الكفرة- السرير- تازربو:-

حالة السماء: صافية  إلى ظهور بعض السحب العالية.

الرياح: شمالية شرقية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تتحول مساء يوم الغد إلى جنوبية شرقية نشطة السرعة أحيانا مما قد تسبب في إثارة الأتربة .

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (35- 38)مْ .


Post Views:
118

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة العنوان الليبية

عن مصدر الخبر

صحيفة العنوان الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك