الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الثلاثة اأيام القادمة

العنوان – طرابلس
أوضح المركز الوطني للأرصاد الجوية اليوم الأحد أن الطقس على أغلب مناطق ليبيا يكون معتدلًا بينما تنشط الرياح على مناطق الجنوب الغربي.
رأس إجدير حتى سرت-سهل الجفارة–جبل نفوسة :-
حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب.
الرياح: شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط نسبياً من مساء اليوم على المناطق الساحلية.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (26-32)مْ.
الخليج- سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مراده:-
حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر أحيانا، ومن المتوقع تكون شبورة مائية أثناء الليل وخلال فترة الصباح الباكر على بعض مناطق الخليج .
الرياح: شمالية غربية إلى شمالية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة أحياناً.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (21- 24)مْ وتسجل (34 ) مْ على جالو والجغبوب, وتسجل ارتفاعًا طفيفًا يوم الغد على أغلب المناطق.
الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-
حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب العالية.
الرياح: شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة مما تسبب في إثارة الأتربة والرمال على بعض المناطق.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (32-37)مْ.
الكفرة- السرير- تازربو:-
حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب العالية.
الرياح: شمالية شرقية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تتحول مساء يوم الغد إلى جنوبية شرقية نشطة السرعة أحيانا مما قد تسبب في إثارة الأتربة .
درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (35- 38)مْ .
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