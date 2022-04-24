حرس السواحل يضبط سفينة لتهريب الوقود قبالة سواحل زوارة

أفاد جهاز حرس السواحل بالقاطع الغربي، بأن نقطة مصفاة الزاوية تمكنت، السبت، من ضبط سفينة لتهريب الوقود شمال منطقة أبوكماش مقابل سواحل مدينة زوارة، واقتيادها إلى ميناء طرابلس البحري.

وانتقدت سرية إسناد حرس وأمن السواحل بمدينة زوارة في منشور، عملية الضبط التي وصفتها بغير القانونية، مؤكدة أن السفينة من سفن الشحن التي لديها وكيل ملاحي بميناء البريقة، وتنشط في المنطقة الغربية شبكات تهريب الوقود عبر سفن وجرافات تلجأ لإقفال أجهزة التعقب والاستشعار قبل الدخول إلى المياه الإقليمية الليبية، حيث يُسيّر بعضها رحلات منتظمة في مسارات محددة بين ليبيا ومالطا وتركيا لتهريب الوقود الليبي.

وتأتي الحادثة بعد قرابة أسبوع من جنوح سفينة قبالة سواحل مدينة قابس التونسية، يشتبه بضلوعها في عمليات تهريب الوقود عبر السواحل الليبية، والتي أدت لخسائر سنوية تجاوزت 750 مليون دولار، وفق تقديرات المؤسسة الوطنية للنفط.

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