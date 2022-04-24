الاشتباكات المسلحة بين التشكيلات المشرعنة فشل كبير للحكومة – أخبار ليبيا 24 – الأخبار

أخبارليبيا24

اعتبرت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا أن تجدد الاشتباكات المسلحة بين التشكيلات المسلحة التي تحظى بشرعية حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، فشلا كبيراً للحكومة.

وأضافت اللجنة في بيان لها أن الحكومة فشلت في ضمان أمن وسلامة وحياة المواطنين وحمايتهم، مما يستوجب العمل بشكل سريع على إعادة هيكلة قطاع الأمن وإصلاحه.

وشددت على ضرورة حل وتفكيك الجماعات والتشكيلات المسلحة غير المنضبطة والخارجة عن القانون والتدريب ورفع القدرات الأمنية والتسريح وإعادة الإدماج.

ودعت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان. لجنة العقوبات الدولية الخاصة بليبيا بتطبيق قرارات مجلس الأمن الدولي التي تنص على ملاحقة كل من يخطط أو يوجه أو يرتكب أفعالاً تنتهك القانون الدولي أو حقوق الإنسان في ليبيا.

وطالبت اللجنة. مكتب النائب العام ووزارة الداخلية بفتح تحقيق شامل في ملابسات واقعة الاشتباكات المسلحة في الزاوية وإثارة العنف وزعزعة الأمن والإستقرار.

وأكدت على ضرورة تحديد المسؤولين عنها بشكل مباشر وضمان تقديمهم للعدالة ومحاسبتهم. وذلك من أجل إنهاء الإفلات من العقاب ولضمان عدم تكرارها في المستقبل.

وأعربت اللجنة عن إدانتها واستنكارها للاشتباكات المسلحة التي اندلعت الجمعة بمنطقة الشرفاء وسط مدينة الزاوية. فيما بين مسلحين تابعين لجهاز دعم الاستقرار. وجهاز المباحث الجنائية فرع الزاوية.

وقال رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، أن اشتباكات الزاوية التي وقعت أمس الجمعة لم تكن بين الجماعات المسلحة بل كانت مجرد “خلاف عائلي”.

وأضاف الدبيبة في مؤتمر صحفي عقد بمقر وزارة الداخلية، اليوم السبت، “أن وزارة الداخلية هي المهتمة رقم واحد بالاشتباكات المسلحة.. مثل ما حدث في مدينة الزاوية ليلة البارحة من إطلاق نار واتضح أنه خلاف عائلي”.

فيما أكدت المؤسسة الوطنية للنفط تعرض عدة مواقع بمصفاة الزاوية إلى أضرار متفاوتة بسبب الاشتباكات المسلحة التي حدثت الجمعة الماضية.

وأوضحت المؤسسة أن الإحصاءات الأولية تشير إلى تضرر 29 موقعا من ضمنها خزانات المشتقات النفطية وخزانات أخرى متعددة.

وأشارت المؤسسة في بيان لها اليوم السبت، أن فرق الصيانة والسلامة بالشركة لازالت تقوم بأعمال التقييم والحصر والمعالجة حتى اللحظة.

وأكدت مصادر مطلعة اندلاع اشتباكات عنيفة. بمنطقة الشرفاء في مدينة غرب طرابلس ليلة السبت بين عائلة أبو حميرة وعائلة الشرفاء.

وأوضحت المصادر أن الاشتباكات اسفرت عن مقتل كلاً من فراس الحطاب، ومعز القوي التابعين لمليشيا القصب. مع تفاقم الأوضاع هناك .