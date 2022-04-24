ضبط كمية من مخدر الحشيش بحوزة 3 أشخاص في القوارشة

تمكن قسم التحريات العامة، بمديرية أمن بنغازي، من القبض على ثلاثة أشخاص يمتهنون الاتجار بمادة الحشيش المُخدرة وضبط بحوزتهم كمية كبيرة من مخدر الحشيش.

وقالت مديرية الأمن في بيان صادر عنها: “وردت معلومات لقسم التحريات العامة بمُديرية أمن بنغازي من أحد المصادر الموثوقة عن أشخاص يقومون بالاتجار بمادة الحشيش المُخدرة بمنطقة القوارشة”.

وأضاف البيان “على الفور أصدر رئيس القسم، رائد فوزي الفايدي، تعليماته لأعضاء التحريات بالبحث والتحري وضبط الأشخاص المطلوبين ومراقبتهم”.

وتابع “انتقل أعضاء التحريات إلى منطقة القوارشة بالقرب من عمارات الألوان وتم إعداد كمين لهم بالتنسيق مع أحد أعضاء التحريات على أن يقوم بشراء منهم كمية من مخدر الحشيش، حيث كانوا يستقلون مركبة آلية نوع جولف سوداء اللون وعندما تمت عملية الشراء تم ضبط شخصين متلبسين والانتقال بهم إلى القسم”.

واستطرد “بالإستدلال معهم تبين أن الشخص الأول يُدعى م.و.ف من مواليد 2000 والشخص الثاني م.ن.أ من مواليد 2000 واعترفا بما نُسب اليهم من تُهم وأنهم يتحصلون على مادة الحشيش المخدرة من أحد الاشخاص بمنطقة القوارشة يُدعى ن.ف.م من مواليد 1996 وأنه يقوم بتخزين كميات من مادة الحشيش المخدرة بمنزله الكائن بمنطقة القوارشة”.

واستكمل “عقب تقنين الإجراءات وأخذ الإذن من رئيس النيابة العامة بمُداهمة المنزل وضبط المدعو ن.ف.م وتم إنتقال أعضاء التحريات ومداهمة المنزل بمنطقة القوارشة وضبط المدعو ن.ف.م وبتفتيش المنزل تم العثور على عدد 15 قطعة كبيرة (قوزة) من مادة الحشيش المخدرة تم تحريز الكمية والانتقال به إلى القسم وإعترف بما نُسب اليه وتم احالة الاشخاص للنيابة العامة”.