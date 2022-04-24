تبون: حكومة الوحدة هي الحكومة الشرعية في ليبيا

أكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، أن بلاده تدعم حكومة الوحدة برئاسة عبد الحميد الدبيبة التي وصفها بالحكومة التي تتمتع بالشرعية الدولية.

وجدد تبون خلال لقاء إعلامي دوري مع الصحافة الوطنية، السبت، تأكيده على أن الحل للقضية الليبية لا يكون إلا بالعودة للشعب عبر انتخابات تشريعية، تفرز مجلساً وطنياً ليبياً يُرجع ليبيا إلى الشرعية الشعبية، مشيراً إلى أن الجزائر لن تساهم في جهود تفريق الليبيين رغم طلب أطراف ليبية لذلك.

وكان رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة قد زار الجزائر الأسبوع الماضي، على رأس وفد أمني أطلع خلاله الرئيس تبون على تفاصيل مبادرته لإجراء الانتخابات التشريعية، وسط أزمة سياسية تعيشها البلاد على خلفية نزاع الشرعية مع الحكومة الليبية برئاسة فتحي باشاغا.

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