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بوفايد: أشم رائحة التواطؤ من رئاسة مجلس الدولة في «حوار القاهرة»  

تم النشر منذُ 33 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

اتهم عضو مجلس الدولة الاستشاري “إدريس بوفايد”، مكتب رئاسة المجلس بالتواطؤ في حوار القاهرة حتى يثبت عكس ذلك، وفق قوله.

قال بوفايد في تصريحات لقناة “فبراير” – الممولة من رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة عبد الحميد الدبيبة – إن رائحة التواطؤ تفوح في الأفق، ومكتب رئاسة المجلس يؤجل تعسفاً الجلسة العامة التقييمية لحوار القاهرة بحجة أوهن من بيت العنكبوت، وفق قوله.

ووصف عضو مجلس الدولة الاستشاري، نتائج حوار القاهرة بـ”المقلقة والمخالفة” لقرارات المجلس، مضيفاً أن مكتب رئاسة المجلس متواطيء حتى يثبت العكس، على حد تعبيره.

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عن مصدر الخبر

صحيفة الساعة 24

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