الوطنية لحقوق الإنسان تدين الاشتباكات التي وقعت بمنطقة الشرفاء وسط مدينة الزاوية

العنوان – الزاوية

أدانت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا للاشتباكات المسلحة التي اندلعت الجمعة بمنطقة الشرفاء وسط مدينة الزاوية.

وأضحت اللجنة في بيان لها أن الاشتباكات قعت بين مسلحين تابعين لجهاز دعم الاستقرار. وجهاز المباحث الجنائية فرع الزاوية.

وأكدت أن الاشتباكات اندلعت في الشوارع وداخل الأحياء السكنية المكتظة بالسكان المدنيين، وتحويل هذه الأحياء السكنية والشوارع إلى ساحة حرب فيما بينها في استهتار صارخ بحياة المدنيين الأبرياء.

وأفاد اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا أن تجدد الاشتباكات المسلحة بين التشكيلات المسلحة التي تحظى بشرعية حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، فشلا كبيراً للحكومة، في ضمان أمن وسلامة وحياة المواطنين وحمايتهم.

وذكرت أن هذا الأمر يستوجب العمل بشكل سريع على إعادة هيكلة قطاع الأمن وإصلاحه، بحل وتفكيك الجماعات والتشكيلات المسلحة غير المنضبطة والخارجة عن القانون والتدريب ورفع القدرات الأمنية والتسريح وإعادة الإدماج.

ودعت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لجنة العقوبات الدولية الخاصة بليبيا بتطبيق قرارات مجلس الأمن الدولي التي تنص على ملاحقة كل من يخطط أو يوجه أو يرتكب أفعالاً تنتهك القانون الدولي أو حقوق الإنسان في ليبيا.

وطالبت اللجنة. مكتب النائب العام ووزارة الداخلية بفتح تحقيق شامل في ملابسات واقعة الاشتباكات المسلحة في الزاوية وإثارة العنف وزعزعة الأمن والاستقرار.

وشددت على ضرورة تحديد المسؤولين عن تلك الاشتباكات بشكل مباشر وضمان تقديمهم للعدالة ومحاسبتهم، وذلك من أجل إنهاء الإفلات من العقاب ولضمان عدم تكرارها في المستقبل.