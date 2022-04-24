مساعٍ مصرية لتعيين شخصية أفريقية على رأس البعثة الأممية في ليبيا

أفادت صحيفة “العربي الجديد”، عن تحركات تقودها القاهرة بالتواصل مع عدد من الدول الأفريقية لاقتراح شخصية أفريقية لترأس البعثة الأممية في ليبيا، بدلاً من المستشارة الأممية ستيفاني وليامز التي ترفضها القاهرة.

وكشف دبلوماسي مصري للصحيفة عن عودة الخلافات مجدداً بين مصر والجزائر، على وقع تباين الرؤى بين البلدين بشأن الأزمة الليبية في الوقت الراهن، بعد استقبال الجزائر لرئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة وتأكيد الرئيس الجزائري على أن الحكومة الليبية التي تحظى بالشرعية الدولية هي حكومة الدبيبة، مشيراً إلى أن الجزائر ملتزمة ومتمسكة في إطار الشرعية الدولية بدعم الحكومة المعترف بها دولياً، ورافضاً للخطوة الانفرادية التي دفعت بها مصر تحديداً، بشأن تعيين حكومة فتحي باشاغا، وفق الصحيفة.

وأشارت الصحيفة إلى أن الموقف الجزائري مرتبط بدعم وإسناد الشرعية الدولية، والمساعي الرامية إلى إجراء الانتخابات النيابية في ليبيا لحسم أزمة الانقسام المؤسساتي، حيث تعد الجزائر أن أية خطوة مغايرة، على غرار دفع مجلس النواب إلى اختيار حكومة موازية للحكومة المعترف بها من قبل الأمم المتحدة، ومن دون تحقيق التوافقات الضرورية، تستهدف نسف هذا المسار، وإعطاب الجهود السابقة، وتزيد من تعقيدات الأزمة، وتعيد ليبيا إلى دائرة النزاع الدامي والصدام بين أطراف الأزمة الليبية.

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