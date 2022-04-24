دومة: اجتماعات القاهرة نجحت في تقريب وجهات النظر .. وجولة جديدة من المشاورات في 15 مايو

أعلن البرلماني مصباح دومة عودة لجنتي النواب والدولة إلى القاهرة في الخامس عشر من مايو المقبل لاستكمال المشاورات بينهما.

وأكد دومة أن اجتماعات القاهرة نجحت في تقريب وجهات النظر بين المجلسين، إذ جرى التوافق على الإطار العام للمسار الدستوري، وآلية معالجة القضايا الخلافية في مشروع الدستور للوصول إلى انتخابات قريبة بالبلاد.

وأضاف دومة: وفد النواب يسير على الإعلان الدستوري الـثاني عشر والذي اعتمده البرلمان بتشكيل لجنة لتعديل الدستور، وفي حال فشلها سيتم الذهاب إلى إطار آخر وهو القاعدة الدستورية.

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