الجزائر تبحث «تنظيم الانتخابات» في ليبيا مع «الخارجية الأمريكية»

بحث مستشار وزارة الخارجية الأمريكية ديريك شوليت مع سفير الجزائر لدى الولايات المتحدة أحمد بوطاش، تطورات الملف الليبي وسير تنظيم الانتخابات في ليبيا.

وقال شوليت في تغريدة على حسابه على موقع “تويتر”، السبت، إنه تطرق في محادثاته مع السفير الجزائري إلى الأزمة في أوكرانيا، إلى جانب ملف تنظيم الانتخابات في ليبيا.

وكان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، قد أشاد في تصريحات صحفية عقب محادثات مع تبّون، بدور الجزائر الحاسم في الجهود الدولية التي تقودها الأمم المتحدة في ليبيا ودعم إجراء الانتخابات في أسرع وقت ممكن.

وكان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، قد أجرى زيارة إلى الجزائر والمغرب لبحث عدد من الملفات من بينها الملف الليبي وكيفية دعم الجهود الرامية لإنهاء الانسداد الحالي والدفع بالعملية السياسية للوصول إلى الانتخابات