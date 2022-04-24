دومة: لجنتا النواب والدولة ستعودان للقاهرة في 15 مايو المقبل لاستكمال المشاورات

ليبيا – قال عضو مجلس النواب مصباح دومة إن لجنتي النواب والدولة ستعودان إلى القاهرة في الخامس عشر من مايو المقبل لاستكمال المشاورات.

دومة بيّن وفقًا لقناة “ليبيا الحدث” أن مشاورات القاهرة نجحت في تقريب وجهات النظر بين المجلسين، لافتًا إلى أنه تم التوافق على الإطار العام للمسار الدستوري وآلية معالجة القضايا الخلافية في مشروع الدستور للوصول إلى انتخابات قريبة بالبلاد.

وأكد أن وفد النواب يسير على الإعلان الدستوري الثاني عشر والذي اعتمده البرلمان بتشكيل لجنة لتعديل الدستور، وفي حال فشلها سيتم الذهاب إلى إطار آخر وهو القاعدة الدستورية.

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