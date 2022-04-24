العربية لحقوق الإنسان تدعو حكومة الدبيبة لوقف الاقتتال بين أجهزتها الرسمية وتطالب بعقوبات دولية على أمراء الحرب

عبرت المنظمة العربية لحقوق الإنسان عن عميق قلقها وإدانتها للاشتباكات المسلحة التي اندلعت بمدينة الزاوية بين مجموعة مسلحة تابعة لوزارة الدفاع بحكومة تصريف، وأخرى تابعة لوزارة الداخلية بنفس الحكومة، ما عرض أرواح وممتلكات السكان للخطر .

ووفق المنظمة فإن السكان المدنيين يعانون من المخاطر المحدقة في ظل الاستخفاف من طرفي الاشتباك بسلامتهم، ما يشكل خرقا لواجبات الحماية والتحوط التي تفرضها قواعد الاشتباك بموجب القانونين الدولي والمحلي.

وطالبت المنظمة في بيانها حكومة تصريف الأعمال بالعمل فورا وتكثيف جهودها لوقف هذا الاقتتال واستعادة الأمن بمنطقة النزاع وحماية المدنيين وممتلكاتهم.

كما دعت المنظمة المجتمع الدولي لتحمل مسؤوليته، والتحرك من أجل إدراج أسماء أمراء الحرب على قائمة العقوبات بمجلس الأمن الدولي.

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