محطات الوقود في الزاوية تزود نهارًا بالوقود وتُسحب ليلًا لتهريبه – أخبار ليبيا 24 – أمن

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قال رئيس حكومة الوحدة عبدالحميد الدبيبة. إن محطات الوقود في الزاوية تزود نهارا بكميات من البنزين ثم تسحب هذه الكميات ليلا لتهريبها.

وأضاف الدبيبة خلال اجتماعه مع وزير الداخلية خالد مازن ومديري الإدارات أن تهريب الوقود أصبح وكأنه أمر طبيعي في منطقة الزاوية وما بعدها.

وحمل رئيس الحكومة وزارة الداخلية المسؤولية عن وصول الوقود لدول الجوار مهرَّبا من محطات البنزين. مشددًا على مراقبة تهريب الوقود.

وأكد الدبيبة على ضرورة إجراء وزارة الداخلية رفقة جهاز الأمن الداخلي بعملية أمنية تستهدف المهربين والمحطات الضالعة في عمليات التهريب.

وطالب رئيس الحكومة بضرورة الاهتمام بمديريات الأمن الحدودية للتغلب على تهريب الوقود ومكافحة الاتجار بالبشر.