عميد الكفرة: حكومة الدبيبة أنفقت أكبر ميزانية في تاريخ ليبيا

أكد عميد بلدية الكفرة، حسين مفتاح، أن حكومة الدبيبة أنفقت أكبر ميزانية في تاريخ ليبيا تجاوزت 100 مليار دينار، دون اعتماد الميزانية من النواب، وتمثل شبهة إهدار مال عام وفساد.

وقال مفتاح في تصريحات صحفية له: “الميزانية يجب أن تقدم للبرلمان واعتمادها بحيث تكون عمليات الصرف طبقا لقانون الميزانية المعتمد من قبل البرلمان، عمليات الصرف منذ 2014 حتى اليوم لم تخضع لقانون الميزانية حسب ما هو معمول به، واعتمدت على قاعدة 1/12”.

وأضاف “الدبيبة لجأ للمصرف المركزي وديوان المحاسبة ووضعهما كرقيب، إلا أن هناك علامات استفهام حول العلاقات الخاصة بين قيادات المؤسسات الثلاث، الأمر الذي يتطلب التحقيق والتأكد من سلامة الصرف، الحكومة جاءت من أجل التجهيز للانتخابات، في حين لم تصرف أكثر من الميزانية المخصصة للمفوضية وهي 50 مليون دينار”.

وتابع “الحكومة أنفقت المليارات على أزمة الكهرباء ولم تحل حتى الآن، وهناك علامات استفهام حول عمليات الصرف على جائحة كورونا، بعض البنود التي استحدثت بما فيها صندوق منح الزواج، والمخصصات لدعم المجالس البلدية، يعتبر من أجل كسب الولاءات”.

واستطرد “عمليات الصرف المخالفة كان هدفها الدعاية الانتخابية لشخص الدبيبة من أجل ترشحه للانتخابات الرئاسية، هناك اتفاقيات وُقعت تستوجب التحقيق للتأكد من مراعاة عمليات الأطر القانونية”.