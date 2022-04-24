باشاغا يؤكد على التنسيق مع بلدية سرت لصيانة المباني المتضررة في الجيزة البحرية

العنوان – سرت

أكد رئيس الحكومة الليبية، فتحي باشاغا على ضرورة التنسيق مع بلدية سرت للبدء الفعلي في صيانة مباني المتضررة في الجيزة البحرية.

واستمع باشاغا خلال زيارته الجيزة البحرية بمدينة سرت، لملاحظات عميد البلدية وعدد من المهندسين حول الأضرار التي تعرضت له المباني أثناء عملية البنيان المرصوص عام 2016.

وأوضح عميد البلدية أنه لم تقم أي حكومة منذ ذلك الوقت باتخاذ أية خطوات ملموسة لبدء عمليات الصيانة.

وأجرى، رئيس الحكومة الليبية، فتحي باشاغا، على رأس وفد وزاري، زيارة إلى سرت وتفقد خلالها أوضاع عدد من المؤسسات من بينها مقر البلدية والمجمع الإداري ومستشفى ابن سيناء.

ونقل المكتب الإعلامي للحكومة، عن باشاغا قوله: “عانت سرت الكثير خلال السنوات الماضية مما أدى إلى تهالك بنيتها التحتية. تدرس الحكومة في الوقت الحالي مشاريعا لإعادة اعمارها”.

وأضاف: “سرت بالتأكيد ضمن أولوياتنا. وموقع سرت الاستراتيجي الذي يربط الشرق والجنوب والغرب يخولها لتكون مقرا للعديد من المشاريع الاستراتيجية الواعدة.